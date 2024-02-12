Прием заявок на Х Слет молодых литераторов начался в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Прием заявок на участие в юбилейном межрегиональном фестивале молодых литераторов начался в Нижегородской области . Как сообщает министерство культуры региона, мероприятие пройдет в Большом Болдине со 2 по 4 августа текущего года. Подать заявку можно до 1 мая.

Принять участие в творческом съезде могут 100 человек. Это молодые люди в возрасте до 38 лет включительно. Основная цель, которую преследуют организаторы мероприятия, это популяризация творчества Александра Пушкина среди молодого поколения, также раскрытие творческого потенциала современной молодежи.

Заявки можно подать в 4 номинациях. Это "Поэзия", "Проза", "Литературная критик" и "Авторская песня". Для этого необходимо выложить свои произведения в группу фестиваля в социальной сети "ВКонтакте".

Соискателям в номинации "Поэзия" требуется выложить произведения с суммарным объемом 200-350 строк. Кандидатам номинации "Проза" необходимо предоставить повести, сборники повестей или романы объемом от 160 000 до 320 000 печатных знаков. Те, кто пробует свои силы в номинации "Литературная критика", должны предоставить на суд жюри статьи, эссе или очерки объемом до 80 000 печатных знаков. В номинации "Авторская песня" участники предоставляют 3 видео или аудиозаписи и тексты песен с аккордами в одной публикации.

Отметим, что Слет проводится в формате палаточного лагеря. В рамках мероприятия запланированы конкурсы, концерты, вечера у костра, а также мастер-классы от известных российских литераторов. Кроме того, участники Слета знакомятся с пушкинскими местами Большеболдинского района.

Напомним, что в прошлом году организаторы приняли решение провести юбилейный X Слет молодых литераторов в год 225-летия А.С. Пушкина. В этой связи, прием заявок был перенесен на год. Кроме того, были расширены возрастные рамки участникам конкурса. Организаторы рекомендуют авторам, подавшим заявки в 2023 году и которые планирую принять участие в Слете в этом году, выйти на связь.

Напомним, что в музее-заповеднике А.С. Пушкина "Болдино"идет масштабная реставрация.