Музей-заповедник А.С. Пушкина "Болдино" будет закрыт до 31 мая 2024 года Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Сроки закрытия болдинской усадьбы Пушкиных и Музея литературных героев "Повестей Белкина" продлили до 31 мая 2024 года. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Согласно информации, продление особого режимы было принято в связи с продолжающимися ремонтными и реставрационными работами.

На данный момент для посещения недоступны господский дом в Большом Болдине, музей сказок, крепостная контора, банька, кухня, часть парка в болдинской усадьбе, а также музей литературных героев "Повестей Белкина" во Львовке.

К юбилею со дня рождения Александра Пушкина планируется отремонтировать девять зданий музея, три сервисных помещения, два моста, благоустроить 16 гектаров территории, а также обновить систему навигации.

После завершения реставрации планируется создать две новые и обновить две существующие экспозиции.

Сейчас гостям Большого Болдино доступны экскурсии "Пушкинское Болдино и его окрестности", "Барская усадьба в селе Львовка и ее владелец Александр Александрович Пушкин" и "Церковно-приходская школа в селе Львовка".

Напомним, с 10 мая в музее-заповеднике А.С. Пушкина "Болдино" проводится реставрация. Последовательно закрыты господский дом, Музей сказок, крепостная контора, банька, кухня в Болдине и "Музей литературных героев "Повестей Белкина" во Львовке.

Также ранее сообщалось, что Большое Болдино получит из регионального и федерального бюджетов более 160 млн рублей на благоустройство.

Так, в Большом Болдине расчистили каскад двух прудов на пересечении улиц Пушкинской и Карла Маркса.