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Общество

“Единая Россия” поздравит женщин с 8 марта по всей стране

06 марта 2024 15:25  [115] Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

“Единая Россия” поздравит женщин с 8 марта по всей стране. Праздничные мероприятия пройдут во всех муниципалитетах Нижегородской области

“Единая Россия” и ”Молодая Гвардия” организуют к 8 марта поздравления для жительниц регионов, многодетных мам, матерей, жен и дочерей бойцов СВО, женщин-медиков и военнослужащих, ветеранов, участниц волонтерских миссий партии.

“Невозможно представить ни одну сферу жизни, в которой бы не участвовали наши женщины. “Единая Россия” здесь не исключение. Растет представительство женщин среди секретарей первичных отделений партии, волонтеров, депутатов разного уровня. На хрупких женских плечах держится многое в нашей стране. И в партии. За это огромное им человеческое спасибо. За заботу, чуткость и неравнодушие”, - отметил в преддверии праздника секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

В штабах общественной поддержки пройдет акция “Твоя весна”. Для жен, матерей и дочерей военнослужащих проведут творческие занятия, психологические тренинги и профессиональные фотосессии.

Помимо этого, “Единая Россия” проводит “Неделю женского здоровья” - это серия консультаций, лекций и тренировок в рамках Всероссийского зимнего марафона “Сила России”.

На улицах городов активисты партии и МГЕР будут дарить женщинам цветы и открытки.

“Мы проведем акции и раздадим десятки тысяч цветов. Обязательно поздравим женщин из семей наших Героев, которые находятся в зоне СВО. Передадим поздравления мамам, бабушкам и дочерям наших коллег, молодогвардейцев, которые сейчас добровольцами участвуют в спецоперации. И будем поздравлять наших дорогих женщин-врачей, в том числе в Мариуполе, Донецке, Токмаке и городах ЛНР”, - рассказал председатель “Молодой Гвардии Единой России”Антон Демидов.

Праздничные мероприятия пройдут по всей Нижегородской области: концерты, выставки, творческие вечера, различные яркие акции, интерактивные программы и многое другое. 

“В эти весенние дни мы всегда стараемся создать особое настроение, порадовать наших прекрасных женщин. Особые слова благодарности и теплые поздравления – нашим женщинам-ветеранам и мамам, женам, дочерям бойцов СВО, которые сегодня с честью защищают свою страну”, - сообщил заместитель руководителя исполнительного комитета Нижегородского регионального отделения партии “Единая Россия” Артём Рыбаков

Также ряд мероприятий запланирован в рамках марафона “Сила России” сторонников партии и проекта “Женское движение Единой России”.

“К примеру, в Тоншаево состоится турнир по женскому футболу. Будут организованы различные тематические лекции, занятия, полезные встречи в рамках «Недели женского здоровья». А на площадке Штаба общественной поддержки пройдет День красоты, во время которого стилисты, парикмахеры, визажисты проведут мастер-классы для женщин. И конечно, наши волонтеры выйдут на улицы с охапками тюльпанов, чтобы поздравить нижегородок в рамках всеми любимой акции “Вам, любимые!”, - добавил Артём Рыбаков.

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Теги:
8 марта Единая Россия Праздники
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