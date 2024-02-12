Школьники Выксы получат высшее техническое образование при поддержке ОМК Бизнес

Фото: Дмитрий Бородай

Группа ОМК объявила о старте грантовой программы для школьников городского округа Выксы в Нижегородской области.

Согласно информации, ОМК оплатит учебу в вузе 15 подросткам, которые решат поступать на инженерно-технические специальности и в дальнейшем станут работать на выксунском заводе ОМК. Об этом рассказал управляющий директор предприятия Александр Барыков на прямой линии с жителями, которая прошла 6 марта.

Во время обучения участники программы будут проходить оплачиваемые практику и стажировку на заводе ОМК в Выксе, готовить все курсовые работы и диплом на заводские темы под руководством индивидуального наставника от предприятия. После получения диплома выпускников гарантированно трудоустроят на выксунский завод.

Подробнее узнать о программе ОМК можно в корпоративном университете компании (г. Выкса, ул. Ульянова, 10, кабинет 1), заявление на участие принимают онлайн. Кандидатов отберут по итогам собеседования с заводскими экспертами и по результатам ЕГЭ по профильным предметам.

Программа актуальна и для студентов 1-4 курсов, которые уже обучаются техническим специальностям.

"Мы готовы оплатить обучение как в столичных, так и в региональных вузах. В случае поступления на бюджетное отделение весь срок обучения будем выплачивать участнику программы ежемесячную стипендию – от 10 тысяч рублей. Это более чем в пять раз превышает размер базовой академической стипендии. Новая программа – отличный шанс для ребят-технарей получить хорошую перспективную профессию с гарантией трудоустройства на одном из самых современных и передовых предприятий страны", – отметил Александр Барыков.

Ранее сообщалось, что новый детский сад построен в Выксе при поддержке ОМК.