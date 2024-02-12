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Бизнес

Капиталовложения в Нижегородской области в 2023 году выросли на 36,6%

06 марта 2024 16:56  [108] Бизнес

Объем инвестиций в Нижегородской области вырос за 2023 год на 36,6% в сравнительных ценах и составил почти 700 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. По его словам, за последние 30 лет это стало рекордом.

“Это значит, что бизнес заинтересован “приземлять” свои проекты в Нижегородской области”, - сказал Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что в регионе введен обширный пакет мер поддержки инвесторов, который обновляется с учетом их запросов и интересов области. Для этого используются разные механизмы, в том числе, например, в прошлом году заключен первый офсетный контракт.

“Задача всей команды – создавать комфортные условия для бизнеса, сопровождать проекты. Фиксируем в 2023 году рост по всем основным экономическим показателям: ВРП, индексу промышленного производства и объему инвестиций”, - рассказал губернатор Нижегородской области.

Глава региона особо отметил рост частных инвестиций – в 1,6 раза. В 2023 году были введены новые меры поддержки для строителей гостиниц, для ИТ-специалистов, продающих свои лицензии бизнесу по льготной цене, а также для тех, кто восстанавливает памятники архитектуры.

Кроме того, нижегородское правительство поддерживает обрабатывающую промышленность. По словам замгубернатора Нижегородской области Егора Полякова, финансовые вложения в металлургическом производстве к 2022 году выросли в 2,1 раза. Инвестирование в сфере производства компьютеров, электронных и оптических изделий увеличились в 3,7 раза, бумажных изделий – в 1,7 раза и готовых металлических изделий отмечен рост почти на 40%.

Помимо этого, весомый вклад в объем инвестиций обеспечили вложения отрасли “Транспортировка и хранение” - 33% в общем объеме. В основном это связано со строительством трассы М-12 и больших логистических центров.

Напомним, что Нижегородская область входит в тройку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата АСИ. По индексу эффективности внедрения регионального инвестиционного стандарта, регион находится на втором месте после Москвы.

Ранее сообщалось, что более 130 новых проектов для инвестирования появилось на инвестиционном портале Нижегородской области. А в декабре 2023 года инвестиционный портал получил новый функционал.

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Теги:
бизнес Инвестиции
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