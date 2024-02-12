Рост ДТП с участием пешеходов отмечен в Нижнем Новгороде с начала года Происшествия

За два прошедших месяца 2024 года в Нижнем Новгороде на 22% выросло число ДТП с участием пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Управления МВД России по городу.

В результате аварий повреждения различной степени тяжести получил 101 пешеход, 2 человека погибло.

С начала текущего года в дорожно-транспортных происшествиях пострадало 18 детей. Из них 13 - пешеходы, причём двое юных нижегородцев были травмированы на дороге из-за собственной неосторожности.

В этой связи, госавтоинспекция Нижнего Новгорода просит пешеходов соблюдать элементарные правила безопасности:

- Передвигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам. В случае отсутствия таковых — следует идти по обочине навстречу транспортному потоку.

- Переходить на другую сторону проезжей части только по пешеходным переходам. Если пешеходный переход отсутствует, на перекрёстках нужно идти по линии тротуаров или обочин.

- Запрещается выбегать на дорогу перед близко идущим транспортом.

- Перед тем, как начать переходить дорогу, даже на разрешающий сигнал светофора, необходимо осмотреться.

- Переходя дорогу, обязательно нужно снять капюшоны, не использовать наушники и телефон, убрать зонты и все что мешает оценить дорожную обстановку.

- В сумерках и при недостаточной видимости на верхней зимней одежде необходимо использовать светоотражающие элементы.

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