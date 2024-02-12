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Происшествия

Рост ДТП с участием пешеходов отмечен в Нижнем Новгороде с начала года

07 марта 2024 11:45  [89] Происшествия

За два прошедших месяца 2024 года в Нижнем Новгороде на 22% выросло число ДТП с участием пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Управления МВД России по городу.

В результате аварий повреждения различной степени тяжести получил 101 пешеход, 2 человека погибло.

С начала текущего года в дорожно-транспортных происшествиях пострадало 18 детей. Из них 13 - пешеходы, причём двое юных нижегородцев были травмированы на дороге из-за собственной неосторожности.

В этой связи, госавтоинспекция Нижнего Новгорода просит пешеходов соблюдать элементарные правила безопасности:

- Передвигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам. В случае отсутствия таковых — следует идти по обочине навстречу транспортному потоку.

- Переходить на другую сторону проезжей части только по пешеходным переходам. Если пешеходный переход отсутствует, на перекрёстках нужно идти по линии тротуаров или обочин.

- Запрещается выбегать на дорогу перед близко идущим транспортом.

- Перед тем, как начать переходить дорогу, даже на разрешающий сигнал светофора, необходимо осмотреться.

- Переходя дорогу, обязательно нужно снять капюшоны, не использовать наушники и телефон, убрать зонты и все что мешает оценить дорожную обстановку.

- В сумерках и при недостаточной видимости на верхней зимней одежде необходимо использовать светоотражающие элементы.

Ранее сообщалось, что тепловоз протаранил легковушку на железнодорожном переезде под Балахной.

Также сообщалось, что на Бору большегруз насмерть сбил подростка.

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Теги:
ГИБДД ДТП
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