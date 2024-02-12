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Общество

Пожарные провели учения на территории Сормовского лесничества

07 марта 2024 12:42  [113] Общество

Учения по отработке действий при возникновении природных пожаров прошли на территории Сормовского участкового лесничества. Об этом сообщили в МКУ "Управление ГОЧС города Нижнего Новгорода".

По легенде пожар возник на площади 5 гектаров в двух 2 км от жилых домов. Ликвидировали возгорание силами 216 человек,105 единиц техники, 10 автобусов и две бригады скорой помощи. Условный пожар был потушен благодаря согласованным действиям спасателей и лесничих.

По словам начальника МКУ "Управление ГОЧС города Нижнего Новгорода" Михаила Баранова, во время учений были отработаны вопросы по проведению профилактических мероприятий на территории города. Кроме того, обсуждалась работа мобильных групп и городского аварийно-спасательного отряда в предстоящий пожароопасный сезон.

Отметим, что перед периодом высокой пожарной опасности сотрудники городского лесничества получили новое оборудование. В их числе 25 ранцевых лесных огнетушителей "Ермак-18" и водно-пенные смачиватели, которые увеличивают эффективность тушения водой. Смачиватель подсоединяется к рукаву и может работать как от помпы, так и от пожарной машины. Одного смачивателя хватает на 2500 литров воды.


Нижегородское городское лесничество готовится к предстоящему сезону лесных пожаров. Отслеживать пожарную обстановку будут при помощи четырех видеокамер, установленных на вышках сотовой связи. В случае обнаружения лесного пожара, дежурный будет оперативно направлять группу к месту возгорания. Кроме того, будет продолжено взаимодействие с ГОЧС города и пожарными частями. В общей сложности к предстоящему лесопожарному сезону на территории городских лесов проложат 313 км минерализованных полос, установят 137 шлагбаумов и 119 предупреждающих аншлагов.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде прошел первый этап Всероссийских командно-штабных учений МЧС.

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Теги:
Лесные пожары Пожароопасность учения
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