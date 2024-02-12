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Бизнес

"ТНС энерго НН" приняло участие в заседании общественного комитета по электроэнергетике

07 марта 2024 12:58  [90] Бизнес

Заместитель генерального директора по реализации электроэнергии "ТНС энерго НН" Сергей Каширский выступил с докладом на заседании общественного комитета по электроэнергетике при Торгово-промышленной палате Нижегородской области.  

В рамках заседания участники обсудили вопросы, касающиеся потерь энергоресурса и повышения энергоэффективности, а также уделили внимание работе по выявлению бездоговорного и безучетного потребления.  

В своем выступлении Сергей Сергеевич рассказал об основных аспектах определения величины потерь электроэнергии в электрических сетях, а также предложил пути их снижения, а именно:
- контроль потребления электрической энергии, зафиксированного приборами учета;
- внедрение интеллектуальных систем учета;
- совершенствование информационного обмена данными между сетевыми организациями и иными субъектами розничного рынка;
- совместная работа сетевых организаций и гарантирующего поставщика по обнаружению хищения электрической энергии;
- выявление и консолидация бесхозяйных электрических сетей. 

Резюмируя, Сергей Каширский отметил, что совместные мероприятия, проводимые гарантирующим поставщиком и сетевыми организациями по повышению контроля объемов потребления электроэнергии, приводят к снижению потерь в электрических сетях. Так, в зоне деятельности "ТНС энерго НН" за 5 лет величина потерь снизилась на 30%.

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Теги:
ТНС Энерго
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