"ТНС энерго НН" приняло участие в заседании общественного комитета по электроэнергетике Бизнес

Заместитель генерального директора по реализации электроэнергии "ТНС энерго НН" Сергей Каширский выступил с докладом на заседании общественного комитета по электроэнергетике при Торгово-промышленной палате Нижегородской области.

В рамках заседания участники обсудили вопросы, касающиеся потерь энергоресурса и повышения энергоэффективности, а также уделили внимание работе по выявлению бездоговорного и безучетного потребления.

В своем выступлении Сергей Сергеевич рассказал об основных аспектах определения величины потерь электроэнергии в электрических сетях, а также предложил пути их снижения, а именно:

- контроль потребления электрической энергии, зафиксированного приборами учета;

- внедрение интеллектуальных систем учета;

- совершенствование информационного обмена данными между сетевыми организациями и иными субъектами розничного рынка;

- совместная работа сетевых организаций и гарантирующего поставщика по обнаружению хищения электрической энергии;

- выявление и консолидация бесхозяйных электрических сетей.

Резюмируя, Сергей Каширский отметил, что совместные мероприятия, проводимые гарантирующим поставщиком и сетевыми организациями по повышению контроля объемов потребления электроэнергии, приводят к снижению потерь в электрических сетях. Так, в зоне деятельности "ТНС энерго НН" за 5 лет величина потерь снизилась на 30%.