Движение перекроют на пр. Гагарина и ул. Лоскутова в дни хоккейных матчей Общество

В Нижнем Новгороде в ближайшие дни будет запрещено движение транспорта возле ледовых арен в Советском и Автозаводском районах. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

Согласно информации, в субботу, 7 и 11 марта ограничения будут действовать по периметру Дворца спорта "Нагорный" (пр. Гагарина, 29) с 7:00 до 22:00. В эти дни "Торпедо" будет на домашней арене биться с питерским СКА за выход в 1/4 финала Плей Офф КХЛ.

На Автозаводе 7, 8 и 14 марта также временно ограничат движение транспорта по дороге на улице Лоскутова. В частности, с 14:00 до 22:00 в указанные даты будет перекрыто движение транспорта на участке от проспекта Ильича до проспекта Кирова.

Нижегородский МХК "Чайка" проведёт игры серии Плей Офф МХЛ с казанским "Ирбисом".

На подъездах к зонам ограничений будут установлены соответствующие дорожные знаки. Объезд будет организован по прилегающим участкам улично-дорожной сети, добавили в городском департаменте транспорта.

В зоне ограничений также будет действовать запрет на парковку, а оставленные автомобили будут перемещаться.