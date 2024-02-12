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Общество

Количество осадков в Нижнем Новгороде за минувшую зиму превысило норму в 2 раза

07 марта 2024 15:04  [70] Общество

Фото: Кира Мишина

Специалисты сервиса "Яндекс Погода" изучили данные метеонаблюдений и подвели погодные итоги прошедшей зимы. Согласно аналитике, Нижний Новгород пережил достаточно морозную и снежно-дождливую зиму.

Так, средняя температура оказалась ниже средних многолетних показателей: в декабре - на 0,7°, в январе - на 3,9°, в феврале - на 1°.

Средняя зимняя температура составила -9,7°. Самым холодным днём минувшей зимы в областном центре оказалось 3 января, когда столбики термометров показали -27,8°. Самым тёплым днём стало 20 декабря, когда уличные градусники зафиксировали 3,8° выше ноля.

А вот количество осадков превысило климатическую норму в 1,8 раз и составило 196 мм. Значительная часть - 81 мм осадков - выпало в декабре. В результате по максимальной высоте снежного покрова Нижний Новгород занял второе место среди мегаполисов России – 84 см.

По итогам зимы столица Приволжья оказалась в топе городов с наименьшим количеством солнечных дней (их было всего 3) и дней без осадков (29).

Напомним, что Нижний Новгород стал самым дождливым и снежным городом России в 2023 году: в общей сложности почти 4 месяца у нас либо шёл дождь, либо сыпал снег.

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Теги:
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