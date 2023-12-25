Нижний Новгород стал самым дождливым и снежным городом России в 2023 году Общество

Специалисты сервиса "Яндекс Погода" изучили данные метеонаблюдений и подвели погодные итоги уходящего года. Так, если в Москве в 2023 году осадков выпало более чем 600 тысяч олимпийских бассейнов, то в Нижнем Новгороде почти треть года была снежной и дождливой.

Согласно данным, Москва обошла Санкт-Петербург и по количеству осадков почти в два раза. При этом северная столица обогнала белокаменную по количеству солнечных дней: 94 против 84. Но лидерами по этому показателю стали Краснодар (116) и Уфа (115).

А вот Нижний Новгород стал лидером по количеству дождливых и снежных дней: осадки здесь шли 108 дней из 365.

Самым холодным местом за весь год стал населённый пункт Оленек в Республике Саха: 10 января 2023 года температура здесь опустилась до -60°. Также самыми холодными городами стали Красноярск (-43°) и Екатеринбург (-40°).

Самыми жаркими городами в прошлом году стали Уфа (+41°), Челябинск и Омск (+40°).

Ранее сообщалось, что заключительная неделя года в Нижегородской области ознаменуется активизацией североатлантических циклонов, сопровождаемых слабыми ежедневными снегопадами. При этом среднесуточная температура воздуха станет отрицательной, что прекратит процесс интенсивного снеготаяния и позволит сугробам немного подрасти.

Напомним, снежный циклон "Ваня" обрушился на Нижний Новгород 15 декабря: в тот день выпало до 16 см осадков. По высоте снежного покрова 15 декабря 2023 года заняло 7 место за более чем вековую историю наблюдений.