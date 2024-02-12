Экспозицию стекла и фарфора открыли в нижегородской Усадьбе Рукавишниковых Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородском музее-заповеднике представили открытое хранение фонда фарфора и стекла из порядка 2 тысяч предметов. Экспозиция расположилась на третьем этаже Усадьбы Рукавишниковых (Нижний Новгород, ул. Верхне-Волжская набережная, д.7) в специально оборудованных витринах.

Министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова рассказала, что у музея-заповедника имеется богатейшая коллекция из порядка 370 тысяч предметов, но по причине нехватки выставочных площадей они недоступны для посетителей. Теперь часть коллекции представлена в обновлённых помещениях усадьбы.

Гендиректор НГХМ Юрий Филиппов отметил, что представленная экспозиция этого самого хрупкого фонда состоит не только из усадебных и частных коллекций, но и из коллекций музеев Санкт-Петербурга. Она сформирована по хронологическому принципу: от более ранней древнегреческой керамики, китайского и японского фарфора, итальянской майолики, венецианского стекла, русской гжели - до западноевропейского и русского фарфора XVIII-XX веков.

В анфиладе комнат третьего этажа купеческого особняка будут представлены наиболее интересные экспонаты: недавно отреставрированное флорентийское зеркало первой четверти XVIII века, предметы из сервизных кладовых и русском стекле XVIII-XIX веков, блюдо Бернара Палисси XVI века и уникальный "вершининский" стакан.

Посещение открытого хранения фонда фарфора и стекла откроется с 7 марта в рамках экскурсий. Сеансы будут проводиться ежедневно со вторника по воскресенье дважды в день - в 11:30 и в 15:30. Допускается посещение организованными группами до 10 человек.

Ранее сообщалось, что обновлённая экспозиция картины Константина Маковского "Воззвание Минина" открылась в НГХМ|Зарубежное искусство.