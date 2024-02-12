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Общество

Фальсификат сливочного масла выявлен в одной из больниц в Нижнем Новгороде

07 марта 2024 16:58  [38] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Фальсифицированное сливочное масло, произведенное в Ивановской области, выявила Нижегородская испытательная лаборатория в одной из больниц города. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Во время проведения контроля за пищевыми продуктами, сотрудники Нижегородской испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" провели анализ образцов масла "Крестьянское сладко-сливочное несоленое" на наличие антибиотиков, растительных масел и жиров на растительной основе, на микробиологические показатели, а также показатели жирнокислотного состава. 

Согласно сообщению, образцы масла для анализа отобрали инспекторы Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл на пищеблоке одной из городских больниц Нижнего Новгорода.

В результате проведенной экспертизы, в масле выявлены несоответствия нормативам по "соотношению массовых долей метиловых эфиров линолевой, олеиновой и пальминовой кислоты к лауриновой". Кроме того, были обнаружены жиры, наличие которых в молочной продукции не допускается. Данные факты свидетельствуют о том, что молочная продукция является фальсифицированной.

Результаты исследований были внесены в автоматизированную систему "ВЕСТА" . Соответствующая информация для принятия мер реагирования передана в Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республики Марий Эл.

Ранее сообщалось, что фальсификат сливочного масла поставлялся в Нижегородскую область из Московской.

Кроме того, сообщалось, что яйца с антибиотиками обнаружили в Нижегородской области.

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Теги:
Исследование Продовольствие Россельхознадзор
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