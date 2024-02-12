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Общество

Матери и жены нижегородцев-участников СВО получили подарки к 8 марта

07 марта 2024 17:43  [119] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Матери и жены военнослужащих из Нижегородской области, участвующих в специальной военной операции, получили подарки к 8 Марта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

По инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина женщинам вручили букеты тюльпанов, поздравительные открытки от главы региона и подарочные сертификаты на сумму 4 тысячи рублей на покупки в одной из крупных торговых сетей.

Как отметил Глеб Никитин, семьи защитников Родины особенно нуждаются в заботе и внимании. 

"Любовь, понимание, терпение, забота и поддержка близких помогают бойцам на фронте. Наша задача – помогать здесь, в тылу. К 8 Марта, пока мужчины сражаются за Победу на передовой, поздравили женщин с праздником и вручили им подарки от нашего региона", - сказал Глеб Никитин.

Подарки матерям и женам военнослужащих передают специалисты органов социальной защиты, администраций городских и муниципальных округов, волонтеры.

Сертификаты в торговую сеть на общую сумму 4 тысячи рублей можно использовать единовременно или двумя частями – по 2 тыс. рублей. Срок их действия – 3 года. Сертификаты можно использовать как в магазинах косметики, так и в продовольственных магазинах, входящих в торговую сеть партнера акции.

Ранее сообщалось, что нижегородские "Волонтеры Победы" перед 8 Марта исполнят 28 желаний в рамках акции "Вам, любимые!".

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Теги:
8 марта Праздники
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