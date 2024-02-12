Награды вручили сотрудницам Нижегородской детской областной больницы Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской областной детской клинической больнице 7 марта состоялось торжественное мероприятие в честь Международного женского дня.

Коллектив медучреждения поздравил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин. Он вручил сотрудницам больницы награды за высокие профессиональные достижения.

Четыре медика были удостоены нагрудного знака "Отличник здравоохранения Российской Федерации". Награды получили заведующая приемным отделением Татьяна Саралова, заведующая медико-генетической консультацией Хасяня Аксянова, заведующая аллергологическим отделением Елена Тимофеева и врач-нефролог педиатрического отделения больницы Наталья Ушакова.

Старшая медицинская сестра отделения гнойной хирургии больницы Татьяна Горшенина получила почетную грамоту министерства здравоохранения Российской Федерации. Труд еще 12 женщин-медиков был отмечен почетными грамотами министерства здравоохранения Нижегородской области.

"Мне очень приятно вручить награды специалистам больницы именно накануне праздника. Наши доктора заслужили их своим многолетним плодотворным трудом и высоким профессиональным мастерством, при этом мы также ценим в них человеческие качества, которые, в первую очередь, важны для пациентов, – заботу, доброту, отзывчивость и сердечность. От всей души хочу поздравить всех работниц нижегородских медучреждений с наступающим праздником. Дорогие женщины, пусть каждая из вас будет окружена теплом и нежностью, излучает красоту, не теряет веры в лучшее и заряжает этим чувством других! Желаю, чтобы вас никогда не покидало хорошее настроение и стремление к новым жизненным победам, в том числе профессиональным!", – сказал Андрей Чечерин.

Ранее сообщалось, что матери и жены нижегородцев-участников СВО получили подарки к 8 марта.