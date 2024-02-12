Нижегородки "серебряного" возраста посетили День красоты и здоровья Общество

Фото: Штаба общественной поддержки Нижегородской области

В преддверии Международного женского дня на площадке Штаба состоялся очередной Женский день партпроекта "Женское движение Единой России", где для участниц провели мастер-класс по уходу за собой. Женщин "серебряного" возраста обучили обращению со своими волосами, показали какими могут быть современные прически и сделали им укладку.

"Сегодня мы говорили об актуальных стрижках и окрашивании в 2024 году, как соблюдать стиль, как ухаживать за волосами. Поделилась с нашими дамами лайфхаками, как быстро, легко и безопасно уложить волосы за 10 минут, чтобы они всегда выглядели ухоженными и красивыми", - отметила стилист Екатерина Глушкова.

Отдельный блок мероприятия был посвящен женскому здоровью, где врач-гинеколог Лия Сиротина, а также член Российской ассоциации медицинских сестер и старшая медсестра урологического центра Ольга Рубцова провели лекции о профилактике женских заболеваний.

Кроме того, участницы приняли участие в профориентационной игре "Новая я" и тренинге "Ресурсность женщины", а также посетили личные приемы депутатов городской думы Нижнего Новгорода Ольги Балакиной и Елены Аржановой.

Отмечается, что в рамках Всероссийского марафона "Сила России" сторонников партии "Единая Россия" проходит "Неделя женского здоровья". Во всех субъектах страны для женщин были организованы тематические лекции, консультации и мастер-классы.

Создание условий для активного и здорового долголетия, развитие системы непрерывного образования, содействие обеспечению достойного качества жизни и активному вовлечению граждан старшего поколения в жизнь общества является одной из важных задач народной программы "Единой России" и партийного проекта "Старшее поколение".

Ранее сообщалось, что активисты "Единой России" и "Молодой Гвардии" поздравили нижегородок с Международным женским днем.