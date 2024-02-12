“Единая Россия” поздравила жительниц Нижнего Новгорода с 8 марта Общество

Фото: пресс-служба НРО Единой России

Активисты "Единой России" и "Молодой Гвардии" вышли улицу Большая Покровская в Нижнем Новгороде, что поздравить нижегородок с Международным женским днем, вручить им цветы, а также пожелать праздничного настроения, душевной теплоты, благополучия и счастья. Об этом сообщили в пресс-службе НРО "Единой России".

Как отметил руководитель регионального отделения МГЕР Роман Зыков, акция "Вам, любимые!" уже стала традиционной и является отличной возможностью подарить радость жительницам Нижнего Новгорода.

"Надо всегда дарить цветы женщинам, а в такой день - особенно. Самое главное – это искренние и радостные эмоции, которые мы видим в ответ от наших прекрасных женщин. Пусть все невзгоды обходят вас стороной, а все самое хорошее и доброе приходит в вашу жизнь. А мы будем рядом, стараться окружать вас вниманием и заботой. И если вам нужна поддержка или помощь – всегда готовы подставить свое плечо", - подчеркнул Роман Зыков.

По словам одно из активистов "Единой России" Александра Щёкотова, несмотря на морозную погоду мероприятие получилось по-настоящему весенним и по-настоящему теплым.

"Этот день всегда ассоциируется с весной, добром и красотой. Мы вышли с ребятами поздравить наших дорогих женщин с праздником. От всей души хотим пожелать счастья, здоровья, и чтобы вы улыбались каждый день, как сегодня. Ведь ваши улыбки – это для нас самая большая награда, они делают нас сильнее и увереннее. И все, что мы делаем хорошего в жизни, мы делаем ради вас. Пусть в вашей жизни будет как можно больше солнечного света, любви и радости! С праздником!", - Александр Щёкотов.



Отмечается, что праздничные мероприятия в честь Международного женского дня проходят на территории всего региона. Депутаты и представители местных отделений партии поздравляют женщин-ветеранов и многодетных мам, а также жен, матерей и дочерей участников СВО. Также для нижегородок проводятся концерты, Дни красоты и здоровья, мастер-классы, творческие встречи и другие мероприятия.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление жительницам региона c Международным женским днем.