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Экономика

ДУК в Балахне вернул жильцам 36 тысяч рублей переплаты после вмешательства ГЖИ

09 марта 2024 14:33  [82] Экономика

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Управляющая компания ООО УК "Мателот" в Балахне вернула жителям многоквартирного дома переплату в размере более 36,4 тысяч рублей после вмешательства Госжилинспекции Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Жители многоквартирного дома №1 по улице Рязанова в районном центре пожаловались на завышенную плату за отопление в квитанциях. После этого инспектор надзорного ведомства провел документарную проверку, которая показала, что плату за отопление жильцам начислили правильно.

"Однако управляющая компания не обеспечила своевременную поверку и ввод в эксплуатацию общедомового прибора учета теплоснабжения и не снизила размер платы за содержание жилья. ООО УК "Мателот" было выдано предписание. Сумма перерасчета составила 36,4 тысяч рублей",- сообщила начальник отдела контроля начисления платы за ЖКУ Госжилинспекции региона Алена Новикова.

В ГЖИ Нижегородской области добавили, что с начала 2024 года в инспекцию поступило около 600 жалоб на неправомерное начисление платы за ЖКУ.

Напомним, нижегородцы направили 754 жалобы в ГЖИ на холод в квартирах в новогодние дни.

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Теги:
ДУК ЖКХ
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