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Общество

Юные нижегородцы приглашаются к участию в инженерном чемпионате CASE-IN

10 марта 2024 13:15  [80] Общество

Нижегородские школьники могут принять участие в основном сезоне "Школьной лиги" Международного инженерного чемпионата CASE-IN, который проходит при поддержке президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Как рассказали организаторы, чемпионат направлен на популяризацию знаний о деятельности современных промышленных предприятий. Участвуя в нём, школьники смогут сделать осознанный выбор будущей профессии и определиться с поступлением в вуз.

Школьная лига проходит по двум направлениям: "Решение кейса" и "Инженерно-техническое творчество".

В направлении "Решение кейса" могут принять участие команды 9-11 классов (3-4 человека). Они должны выполнить практическое задание на основе реальной технологической или производственной ситуации. Соревнование будет проходить сначала в виде заочного отборочного этапа, затем очных региональных отборочных этапов и завершится очным финалом в Москве.

Решения участников будут оценивать эксперты - представители государственных, общественных, научных организаций и сотрудники ведущих отраслевых компаний страны. Для участия необходимо зарегистрировать каждого члена команды.

В направлении "Инженерно-техническое творчество" допускается участие как команды из 2-3 человек - учащихся 3-11 классов, так и индивидуальных конкурсантов. Им необходимо разработать новый или использовать ранее разработанный проект, макет, рисунок, связанный с топливно-энергетическим и минерально-сырьевым комплексами, атомной промышленностью и смежными отраслями.

Регистрация проходит на сайте Международного инженерного чемпионата CASE-IN.

Финалистам и победителям гарантировано получение дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в ведущие организации высшего образования России. Также победители и призёры будут приглашены на профильные смены во всероссийских детских центрах, в поездку по России в рамках проекта "Больше, чем путешествие", а также получат ценные призы и подарки от организаторов.

Подробная информация размещена на сайте проекта.

Напомним, что региональный конкурс для юных изобретателей "Машина Голдберга" пройдёт в детском технопарке "Кванториум Бор" в Нижегородской области 28 марта. К участию приглашаются школьники 5-11 классов, интересующиеся физикой и механикой.

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Теги:
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