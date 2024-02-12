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Конкурс для юных изобретателей состоится в Нижегородской области 28 марта

09 марта 2024 10:28  [2] Общество

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Региональный конкурс для юных изобретателей "Машина Голдберга" пройдет в детском технопарке "Кванториум Бор" в Нижегородской области 28 марта. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Технопарк "Кванториум Бор" ведет свою деятельность в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование".

Для участия в конкурсе школьникам 5-11 классов, интересующимся физикой и механикой, нужно собрать команду от двух до четырех человек, в зависимости от категории, после чего подать заявку до 24 марта.

"Конкурс позволит развить у школьников интерес к науке, технологиям, творчеству и решению изобретательских задач. На соревнованиях ребята создадут свое уникальное устройство, которое выполнит полезное действие с использованием минимального количества деталей",- рассказал руководитель детского технопарка «Кванториум Бор» Алексей Мухин.

Категория "Машина Голдберга в Tinkercad" (5-7 классы) предполагает создание виртуальной модели машины Голдберга с использованием онлайн-конструктора Tinkercad. Участвовать может команда из двух человек.

Категория "Физическая модель" (8-11 классы) предназначена для создания физической модели машины с помощью определенного набора предметов. В этой категории может участвовать команда от двух до четырех человек.

Победители получат дипломы и памятные призы. Всех участников конкурса также наградят сертификатами.

Напомним, школы и садики Нижнего Новгорода могут претендовать на гранты главы города.

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Теги:
Конкурсы Образование
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