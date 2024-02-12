Россияне в 2023 году установили рекорд по снятию денег с карт Экономика

Россияне в 2023 году сняли с банковских карт рекордные 33,3 трлн рублей. Согласно статистике Банка России, это максимальный показатель за 10 лет, сообщает телеканал "360".

Согласно информации, наибольший объём наличных был снят с карт в четвёртом квартале 2023 года — 9,2 трлн рублей.

Денежные переводы по картам в прошлом году увеличились лишь на 8% — до 79,3 трлн рублей, это самый низкий показатель за последние 10 лет.

Кроме того, россияне стали чаще оплачивать банковскими картами товары и услуги: рост составил 16%, а общая сумма достигла 54,4 трлн рублей.