Россияне в 2023 году установили рекорд по снятию денег с карт

Россияне в 2023 году сняли с банковских карт рекордные 33,3 трлн рублей. Согласно статистике Банка России, это максимальный показатель за 10 лет, сообщает телеканал "360".
Согласно информации, наибольший объём наличных был снят с карт в четвёртом квартале 2023 года — 9,2 трлн рублей.
Денежные переводы по картам в прошлом году увеличились лишь на 8% — до 79,3 трлн рублей, это самый низкий показатель за последние 10 лет.
Кроме того, россияне стали чаще оплачивать банковскими картами товары и услуги: рост составил 16%, а общая сумма достигла 54,4 трлн рублей.Ранее сообщалось, что уровень бедности в России по итогам 2023 снизился до исторического минимума. Напомним, что Нижегородская область вошла в топ-20 регионов по размеру банковских вкладов населения
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