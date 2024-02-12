Уровень бедности в России по итогам 2023 снизился до исторического минимума Общество

Уровень бедности в России по итогам 2023 снизился до исторического минимума. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщил телеканал "360".

В прошлом году в России количество человек с доходами ниже границы бедности составило 13,5 млн человек - это 9,3% населения страны.

Уровень бедности в 2023 году оказался на 0,5 процентных пункта ниже результатов 2022 года, которые считались рекордно малыми за современную историю РФ, начиная с 1992 года.

Граница бедности в 2023 году составила 14 339 рублей. Согласно национальным целям России, уровень бедности в стране должен снизиться к 2030 году до 6,5% населения — это в два раза меньше, чем в 2017 году. В четвёртом квартале 2023 года этот показатель был на уровне 6,8%.

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин обозначил преодоление бедности как главную задачу правительства.

Напомним, в ноябре 2023 года прожиточный минимум в Нижегородской области увеличен до 14 526 тысяч рублей. А с 1 января 2024 года МРОТ вырос до 19 242 рублей.