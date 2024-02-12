Глеб Никитин подведет итоги работы облправительства в эфире местных телекомпаний Общество

Глава Нижегородской области Глеб Никитин 12 марта выступит с докладом о социально-экономическом развитии региона. Кроме того, в прямом эфире нижегородских телекомпаний губернатор подведет итоги работы правительства за 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Доклад главы региона будет совмещен с традиционным отчетом губернатора перед Заксобранием.

Программное выступление Глеба Никитина будут транслировать телеканалы “Нижний Новгород 24”, “Волга”, “ННТВ” и “Волга 24”. Кроме того, посмотреть выступление можно будет на сайте ИА ”Время Н” и на официальной странице губернатора в соцсети ”ВКонтакте”

Начало выступления намечено на 16:00. Однако эфир телекомпаний "Волга", "ННТВ" и "Волга 24" эфир начнется на 30 минут раньше: журналист и телеведущий Александр Резонтов поговорит с экспертами о развитии Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин на ВФМ рассказал о перспективах молодёжи в Нижегородской области