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Общество

Около 3 тысяч волонтеров уже зарегистрировались для помощи в проведении всероссийского голосования за объекты благоустройства

11 марта 2024 11:49  [98] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более трех тысяч нижегородцев уже стали членами команды добровольцев, которые будут помогать в проведении всероссийского голосования по объектам благоустройства ФКГС.

Как сообщили в "Волонтерском центре Нижегородской области", это в 4 раза выше показателей прошлого года.

Каждый доброволец является слушателем онлайн-курс, размещенным на платформе ДОБРО.РФ по ссылке

Волонтеры получают всю необходимую информацию по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

По итогам обучения проводится тестирование, а затем выдача именного сертификата для каждого волонтера. 

"Обучение – обязательный этап перед выходом на волонтерские смены. Нам важно, чтобы добровольцы владели информацией и о самом проекте, и о тех объектах, которые можно поддержать в каждом муниципалитете. Уже сейчас собрана большая команда неравнодушных людей, которые готовы делиться информацией и активно помогать нашим жителям. Ну и, конечно, приглашаем каждого к участию в преображении городской среды", - рассказала генеральный директор АНО "Волонтерский центр Нижегородской области" Мария Самоделкина.

Для добровольцев будет предусмотрено очное обучение, инструктаж, а также тестовая тренировка, которые пройдут с 11 по 14 марта. Также волонтерам выдадут экипировку, информационные материалы и необходимое оборудование.

С 15 по 17 марта волонтеры проекта "Формирование комфортной городской среды" будут работать рядом с избирательными участками. Список всех волонтерских пунктов опубликован на сайте. После выбора территории для благоустройства каждый житель сможет обратиться к волонтеру, чтобы принять участие в викторине "Купно за едино!" Правильно ответив на вопросы, можно получить ценные подарки, среди которых - смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры, а также автомобиль.

"Как мы видим, нашим волонтерам важна жизнь региона, особенно когда речь идет о благоустройстве объектов родных городов. Гордимся тем, что за небольшой промежуток времени с начала регистрации у нас уже более трех тысяч человек изъявили желание помочь в проведении рейтингового голосования, это очень хороший результат. Для всех, кто примет участие в проекте, мы разработали мотивационную программу. Рады видеть всех, кто готов менять жизнь нижегородцев к лучшему", - отметила министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.

Стать волонтером может любой россиянин, достигший 14-летнего возраста. Для этого необходимо пройти регистрацию на платформе ДОБРО.РФ по ссылке. Среди основных критериев отбора - готовность принять участие в проекте, коммуникабельность и стрессоустойчивость.

Набор и обучение добровольцев на территории региона осуществляет АНО "Волонтерский центр Нижегородской области", при поддержке регионального министерства молодежной политики.

Напомним, что благоустройство общественных пространств проходит ежегодно по национальному проекту "Жилье и городская среда". 

Голосование за территории, которые горожане предложили благоустроить в 2025 году по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда", стартует в Нижнем Новгороде 15 марта.

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Теги:
Волонтеры ФКГС
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