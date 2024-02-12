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Экономика

Нижегородские соцпредприниматели могут получить поддержку при поиске сотрудников

11 марта 2024 12:06  [66] Экономика

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Социальные предприниматели в Нижегородской области смогут получить поддержку при поиске сотрудников до конца 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Минэкономразвития РФ и компания hh.ru продлили на 2024 год программу для социальных предпринимателей по бесплатному поиску сотрудников, которая действует на базе центров "Мой бизнес".

Таким образом, все участники программы получают возможность бесплатно разместить две свои вакансии. Они будут доступны в течение одного года с момента начисления. Их можно будет опубликовать на 30 дней в любой момент, когда наступит потребность в поиске новых сотрудников.

"Совместная помощь государства и крупного бизнеса небольшим и социальным предприятиям уже стала регулярной практикой благодаря работе федерального центра "Мой бизнес". Предприниматели Нижегородской области активно участвует в партнерских программах с VK, hh.ru, Ozon, "Свое фермерство" и "Свое родное", - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.

К категории социальных предпринимателей относятся, в частности, дома для престарелых, частные детсады, предприятия бытового обслуживания.

Напомним, нижегородский бизнес в 2023 году при господдержке привлек 6,6 млрд рублей.

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Теги:
бизнес Социальная сфера
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