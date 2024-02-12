Дети от 10 до 17 лет смогут купить билет на поезд со скидкой 50% Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

Детям от 10 до 17 лет РЖД предоставит скидку в размере 50% на проезд в поездах дальнего следования.

Как сообщает пресс-служба ГЖД, спецтариф будет действовать в период летних каникул с 1 июня по 31 августа и даст возможность семьям с детьми значительно сэкономить деньги на организацию летнего отдыха. Ранее льготный проезд действовал только во время учебного года с 1 сентября по 31 мая. Таким образом, школьники могут воспользоваться 50% скидкой в течение всего года.

Согласно сообщению, подобные скидки РЖД предоставляет в 9 раз. Впервые подобную акцию провели в 2016 году. Всего с тех пор правом на оплату билета в полцены воспользовались более 20 млн детей.

Летом прошлого года, билеты на поезда дальнего следования со скидкой купили более 3,3 млн детей от 10 до 17 лет. Это почти на 7% больше, чем в 2022 году.

Напомним, что скидка предоставляется детям в возрасте от 10 до 17 лет включительно при покупке билета в общие, плацкартные вагоны скорых, пассажирских поездов дальнего следования, включая фирменные. А также при оформлении билета в поезда с вагонами 2 и 3 класса электропоезда дальнего следования поездов АО "ФПК", следующих по территории РФ. Кроме того, пятый год подряд купить билет со скидкой 50% в летние каникулы можно и в купейные вагоны двухэтажных поездов.

Отметим, что скидка предоставляется только на оплату проезда. Постельное белье, а также стоимость комплекса сервисных услуг в двухэтажных поездах, оплачивается полностью. Также скидка на билет не действует в скоростных и высокоскоростных поездах.

Также напомним, что в РЖД для детей в возрасте от 5 до 10 лет действует “детский тариф”. По нему можно приобрести билет со скидкой 35% от полного "взрослого" тарифа. Кроме того, дети в возрасте до 5 лет путешествуют бесплатно , в случае если они не занимают отдельное место.

Ранее сообщали, что из Нижнего Новгорода на Бор запустят дополнительные электропоезда Помимо этого, сообщалось Посадку пассажиров в поезда по QR-коду протестируют на "Ласточках".