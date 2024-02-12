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Общество

Риски сердечно-сосудистых заболеваний молодых людей будут изучать в ННГУ

11 марта 2024 16:17  [93] Общество

Фото: сайт ННГУ

Университет Лобачевского и Евразийская Ассоциация Терапевтов стали партнерами в области науки при реализации проекта “Искусственный интеллект (ИИ) в превентивной медицине”. Соглашение стороны подписали 11 марта, сообщает пресс-служба ННГУ.

Планируется, что совместными усилиями будет разработана “.

Основная цель сотрудничества, совместными усилиями создать и проанализировать базу данных молодых пациентов. В частности, разработать "Шкалу для стратификации сердечно-сосудистого риска для лиц молодого возраста (от 18 до 40 лет)". На ее основе можно будет найти правило, которое поможет определить возможность риска сердечно-сосудистых заболеваний у молодых людей.

По словам ректора нижегородского вуза Олега Трофимова, сотрудничество с Евразийской Ассоциацией Терапевтов очень ценно.

Реализовывать поставленные задачи станут специалисты созданного в Университете Лобачевского ИЦ “Доверенный искусственный интеллект для здравоохранения” и Института клинической медицины ННГУ.

С помощью ИИ будут анализировать данные пациентов и составят шкалу оценки сердечно-сосудистого риска для лиц молодого возраста в процентном соотношении. Затем, по данным шкалы и по имеющимся факторам риска, можно будет определять угрозы развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркты, инсульты, внезапная сердечная смерть и составить план профилактических мероприятий.

По словам экспертов, если человеку 40 лет и больше, то есть возможность очень точно рассчитать вероятность смерти и несмертельных сосудистых событий. Но если человеку до 40 лет, то такой возможности нет, поскольку в молодом возрасте человек особо не следит за своим здоровьем. Однако, он ведет активную жизнь, стареет и его биологический возраст опережает возраст в паспорте.

Ранее сообщалось, что нижегородский вуз и университет Ирана стали партнерами

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Теги:
Заболевания сердца ННГУ Сотрудничество
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