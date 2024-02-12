Рекламу на ресурсах иноагентов запретили в России Общество

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий иноагентам размещать рекламу российских физических и юридических лиц на своих информационных ресурсах. Об этом сообщил телеканал "360".

Изменения внесены в федеральный закон "О рекламе". Нововведение призвано ограничить доходы лиц, признанных в России иноагентами.

Согласно новым нормам, теперь на информационных ресурсах иноагентов нельзя размещать рекламную информацию.

Также запрещается рекламировать информресурсы самих иностранных агентов. Ответственность за нарушение нового закона будут нести обе стороны.

Кроме того, введён запрет на рекламу информационных ресурсов иностранных агентов в СМИ и в интернете.

Напомним, понятие иностранного агента в законодательстве России появилось в 2012 году, когда изменили нормы для некоммерческих организаций. СМИ начали получать этот статус с 2017 года, а физические лица — с 2020 года. В прошлом году в силу вступил закон, который объединил реестры для организаций и людей в единый документ.