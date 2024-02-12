Доминирующие производители кормов для домашних животных согласились снизить цены Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Компании "Марс" и "Нестле Россия" признаны доминирующими на российском рынке производителей кормов для домашних животных. По требованию ФАС они согласились снизить цены на свою продукцию. Об этом со ссылкой на данные ведомства сообщил телеканал "360".

Согласно информации, в Федеральную антимонопольную службу поступили жалобы от покупателей на рост цен.

Надзорный орган организовал проверку, чтобы оценить уровень конкуренции в сегменте производителей кормов на отечественном рынке.

Проверка показала, что "Нестле Россия" и "Марс" заняли около 73,1% рынка в стране. ФАС сочла эти компании доминирующими.

В результате производители обязались снизить стоимость своей продукции и сделать скидку торговым сетям на значительную часть номенклатуры товаров до 30%.

Ранее сообщалось, что итальянские корма для животных Hill’s перестанут ввозить в Россию с февраля. Импорт кормов приостановлен в связи с выявленными на производстве нарушениями.