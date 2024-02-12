Театральный фестиваль "Премьеры сезона" открылся в Нижегородской области Общество

Театральный фестиваль “Премьеры сезона” открылся в Нижегородской области Фото: Нижегородский драмтеатр

Ежегодный театральный фестиваль "Премьеры сезона" проходит в Нижегородской области с 10 по 18 марта. Как сообщает министерство культуры региона, в нем участвуют государственные и муниципальные театры Нижнего Новгорода, учебный театр Нижегородского театрального училища имени Е.А. Евстигнеева, а также профессиональные театральные коллективы Арзамаса, Сарова и Дзержинска.

На суд зрителей и членов жюри будут представлены 13 премьерных постановок 2023 года. Это драматические, музыкальные и кукольные спектакли по произведениям Г.Х. Андерсена, А.С. Пушкина, М.А. Булгакова, М. Твена, А.Н. Островского, А.П. Чехова и других авторов.

Компетентное жюри, в состав которого входят известные театральные деятели и критики, в течение недели будет посещать спектакли коллективов – участников. После спектаклей состоятся обсуждения постановки с членами театральной труппы, представившей ее.

В завершении театрального праздника жюри определит победителей премии "Творческая удача" в номинациях: "Лучший актерский ансамбль", "Исполнительское мастерство", "Режиссура", "Музыкальное и художественное оформление спектакля".

Напомним, что театральный фестиваль "Премьеры сезона" проводится в регионе с 2002 года. Его организаторами являются министерство культуры Нижегородской области, региональное отделение Союза театральных деятелей России и департамент культуры администрации Нижнего Новгорода.

Основная цель мероприятия — сохранение и развитие лучших театральных традиций, выявление творческих удач участников нижегородских профессиональных театральных коллективов в премьерных спектаклях, представленных на фестиваль.

Ранее сообщалось, что региональный этап конкурса театральных афиш прошел в Нижегородской области.