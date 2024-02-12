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Культура и отдых

Региональный этап конкурса театральных афиш прошел в Нижегородской области

07 марта 2024 13:26  [86] Культура и отдых

Фото: министерство культуры НО

Региональный этап конкурса театральных афиш, который проходил в рамках фестиваля “Театральное Приволжье”, завершился в Нижегородской области. Об этом сообщает министерство культуры региона.

В конкурсе принимали участие 66 авторов из 13 районов Нижегородской области. В их числе ученики детских художественных школ и школ искусств из Балахны, Шаранги, Навашина, Шатков, Семенова, Перевоза, Павлова, Арзамаса, Ковернина и Нижнего Новгорода.

Работы в двух возрастных категориях (от 6 до 17 лет и от 18 до 30 лет) оценивало компетентное жюри. В итоге 16 работ были отобраны для участия в окружном конкурсе афиш.

Согласно сообщению, участников воодушевили спектакли, представляющие Нижегородскую область в финале конкурса. Это постановка “Пеппи” в исполнении актеров театра BRAVO Стеклозаводского дома культуры г.о.г. Бор и саунд-драма “Дракон” образцового коллектива “Театрально-музыкальная студия “Маска” из Нижнего Новгорода.

Итоги окружного этапа конкурса афиш в рамках фестиваля детских и молодежных театральных коллективов “Театральное Приволжье” будут подведены в День театра 27 марта. Победителям будут вручены дипломы и памятные подарки.

Фестиваль “Театральное Приволжье”— окружной общественный проект, который был инициирован полномочным представителем президента РФ в ПФО Игорем Комаровым в Год театра в России, в 2019-м. Проект направлен на популяризацию молодежного театрального искусства и расширение культурного кругозора молодых людей, поддержку и развитие любительских театральных коллективов.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области начался прием заявок на Х Слет молодых литераторов

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Теги:
Афиша Конкурсы Театр
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