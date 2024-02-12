Беспилотники атаковали "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстове Происшествия

Сегодня утром была совершена атака беспилотников на объект топливно-энергетического комплекса, расположенный в Кстовской промзоне. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Сейчас на месте работают спецслужбы, задействованы все необходимые силы и средства для локализации возгорания на одной из установок по переработке нефти", - рассказал глава региона подробности.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте ЧП организована работа оперативного штаба.

Как сообщает ВRIF со ссылкой на МЧС, БПЛА попал прямо в установку перегонки нефти "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", на территории завода пожар. На его тушение выдвинулся пожарный поезд.

На предприятии сообщили, что работа технологической установки временно остановлена "в связи с инцидентом". Об этом пишет РИА "Новости".

По данным СМИ, также ночью была атакована нефтебаза в Орловской области.