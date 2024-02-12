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Происшествия

Силы МЧС и пожарный поезд ликвидируют горение в промзоне Кстова после атаки БПЛА

12 марта 2024 09:24  [98] Происшествия

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Сегодня утром была совершена атака беспилотников на объект топливно-энергетического комплекса, расположенный в Кстовской промзоне. БПЛА попал прямо в установку перегонки нефти "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".

На территории завода в настоящее время ведётся ликвидация пожара.

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, сил и средств для ликвидации локализованного возгорания на установке достаточно.

На месте ЧП работают специалисты регионального управления МЧС, областной противопожарной службы, а также пожарной части предприятия.

Кроме того, в тушении задействован пожарный поезд Горьковской железной дороги. Глава региона подчеркнул, что на движение поездов это не влияет.

Он также отметил, что работа спецсредств позволила вовремя принять меры и эвакуировать сотрудников, поэтому, по предварительным данным, жертв нет.

В настоящее время специалисты Роспотребнадзора исследуют пробы воздуха в зоне ближайшей жилой застройки с учётом направления ветра.

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Теги:
беспилотники Кстовский район ЧП
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