Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых Культура и отдых

В Нижегородском музее-заповеднике представили открытое хранение фонда фарфора и стекла из порядка 2 тысяч предметов. Экспозиция расположилась на третьем этаже Усадьбы Рукавишниковых в специально оборудованных витринах.

Выставка "хрупкого фонда" состоит не только из усадебных и частных коллекций, но и из коллекций музеев Санкт-Петербурга. Она сформирована по хронологическому принципу: от более ранней древнегреческой керамики, китайского и японского фарфора, итальянской майолики, венецианского стекла, русской гжели - до западноевропейского и русского фарфора XVIII-XX веков.

Фото: Александр Воложанин