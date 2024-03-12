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Культура и отдых

Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых

12 марта 2024 11:45  [127] Культура и отдых

В Нижегородском музее-заповеднике представили открытое хранение фонда фарфора и стекла из порядка 2 тысяч предметов. Экспозиция расположилась на третьем этаже Усадьбы Рукавишниковых в специально оборудованных витринах.

Выставка "хрупкого фонда" состоит не только из усадебных и частных коллекций, но и из коллекций музеев Санкт-Петербурга. Она сформирована по хронологическому принципу: от более ранней древнегреческой керамики, китайского и японского фарфора, итальянской майолики, венецианского стекла, русской гжели - до западноевропейского и русского фарфора XVIII-XX веков.

Фото: Александр Воложанин

Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых

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Теги:
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Фоторепортажи
Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
12 марта 2024 11:45Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
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