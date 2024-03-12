Нижегородцев приглашают принять участие в чемпионате по чтению вслух Общество

Чемпионат по чтению вслух среди учащихся средних и средне-специальных учебных заведений "Страница 24" начался в Нижнем Новгороде. Как сообщают организаторы, мероприятие проводится с целью развития и популяризации культуры чтения среди школьников, учащихся колледжей и техникумов. Кроме того, таким образом организаторы надеются познакомить подростков с лучшими образцами российской и зарубежной литературы.

Участие в чемпионате бесплатное. Стать участником могут молодые люди в возрасте от 14 до 17 лет включительно. Заявки принимаются до 30.03.2024 года по телефону 8 (831)274-28-47 или по электронной почте pushkinas1@yandex.ru. Отборочный этап чемпионата пройдет 11 апреля в Центральной районной библиотеке им. А.С. Пушкина по адресу ул. Березовская, 96а.

Количество участников отборочного этапа неограниченно. Если желающих будет много, то 12 апреля проведут дополнительный тур.

Победителя отборочного этапа пригласят на региональный полуфинал. Он пройдет в период с 15 по 26 апреля 2024 года.

Отметим, что библиотека им. А.С. Пушкина с 2018 года является постоянным участником Чемпионата по чтению вслух среди учащихся средних и средне-специальных учебных заведений. В 2018 году победителем регионального этапа Чемпионата стала участница из Московского района города Нижнего Новгорода.

Напомним, что в Центральной городской библиотеке Нижнего Новгорода открылась выставка плакатов "Великий авангард" (16+).

Также сообщалось, что Нижегородская областная детская библиотека подписала соглашения о сотрудничестве с тремя библиотеками России.