Законопроект об отмене обязательной сдачи ЕГЭ внесли в Госдуму Общество

Депутаты партии ЛДПР внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект об отмене обязательного единого государственного экзамена при выпуске из школы. Об сообщил телеканал "360".

Как уточняется в пояснительной записке к документу, ЕГЭ является огромным стрессом для детей, нередки случаи суицидов по причине плохих результатов. При этом самостоятельная подготовка ученика в ЕГЭ практически невозможна.

При этом предполагается не полная отмена ЕГЭ, а альтернативные варианты в некоторых случаях для обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

В частности, выпускникам может быть предоставлено право выбирать между традиционными выпускными экзаменами и ЕГЭ.

Авторы законопроекта также выразили уверенность, что отсутствие ЕГЭ позволит проводить более качественный отбор среди абитуриентов техникумов, училищ и колледжей - основываясь на практических знаниях. В перспективе это способствует росту количества высококвалифицированных специалистов.

Напомним, что более 13 тысяч нижегородцев уже подали заявки на сдачу экзамена: это ученики 11-х классов, а также выпускники школ прошлых лет.

Самым популярным предметом по выбору в нашем регионе остаётся обществознание, этот экзамен планируют сдавать 46% от общего количества участников ЕГЭ 2024 года. Ещё один востребованный предмет по выбору – информатика, её выбрали 25% обучающихся, что на 1% больше, чем в 2023 году.

Ранее сообщалось, что с 2024 года выпускники школ получат возможность пересдавать ЕГЭ по одному предмету в тот же учебный год.