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Общество

Провалившим ЕГЭ выпускникам разрешат пересдать один предмет

06 марта 2024 17:40  [89] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

С 2024 года выпускники школ получат возможность пересдавать ЕГЭ по одному предмету в тот же учебный год. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Будут внесены изменения в порядок проведения экзамена и расписание... Эта работа в ближайший месяц-два будет проведена, но точно с июня месяца этого года такая возможность у выпускников появится", —цитирует слова главы ведомства телеканал "360".

Анзор Музаев объяснил, что школьники, несогласные с полученными баллами за ЕГЭ, смогут подать заявление на пересдачу одного предмета до завершения текущей приёмной кампании в вузах.

Но стоит отметить, что что первый результат аннулируют - вне зависимости от количества набранных баллов за пересдачу.

Напомним, что идею изменить порядок сдачи ЕГЭ озвучил президент России Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию.

"Нужно делать ещё один шаг: дать выпускникам второй шанс, по выбору ученика предоставить право на пересдачу ЕГЭ по одному из предметов, до конца кампании в вузах, чтобы успеть подать документы с пересдачей", - сказал он.

Ранее сообщалось, что ЕГЭ в 2024 году планируется провести с 22 марта по 1 июля. Более 13 тысяч нижегородцев уже подали заявки на сдачу экзамена: это ученики 11-х классов, а также выпускники школ прошлых лет.

Самым популярным предметом по выбору в нашем регионе остаётся обществознание, этот экзамен планируют сдавать 46% от общего количества участников ЕГЭ 2024 года. Ещё один востребованный предмет по выбору – информатика, её выбрали 25% обучающихся, что на 1% больше, чем в 2023 году.

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Теги:
ЕГЭ Образование Школы
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