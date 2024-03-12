Нижегородскую ярмарку за три года посетило около 1 млн человек Общество

Фото: Нижегородская ярмарка

Нижегородскую ярмарку посетило около 1 млн человек за последние три года. Об этом заявил глава региона Глеб Никитин в ходе подведения итогов 2023 года и отчета перед депутатами Заксобрания на Нижегородской ярмарке 12 марта.

"Крупнейшие бизнесмены, руководители страны, мировые лидеры-наши постоянные гости", - сказал Никитин.

Глеб Никитин добавил, что в минувшем году Нижегородская ярмарка была признана площадкой года на всероссийском уровне.

В павильонах ярмарочного комплекса проходят международные конференции, крупные выставки и другие масштабные мероприятия.