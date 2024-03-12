Александр Щелоков: "Расширение трассы Р-158 до Арзамаса будет завершено в 2025-26 годах" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 12 марта выступит с отчетом о работе правительства региона за 2023 год.

Глава Арзамаса Александр Щелоков перед выступлением губернатора рассказал, что развитие Арзамаса продолжится в ближайшие годы.

Так, расширение трассы Р-158 будет завершено в 2025-26 годах.

"Мы можем сейчас говорить о том, что Нижегородская область после 2023 года никогда не будет прежней. Во всяком случае, если мы говорим про запуск скоростной автомагистрали М-12, юг области уже будет другим", - подчеркнул глава Арзамаса.

Он также добавил, что задачей на ближайшие годы по туризму является "вытянуть" по этому направлению не меньше 5% экономики города. Все планы по развитию туризма в Арзамасском районе, обозначенные в 2019 году, в настоящее время успешно реализуются, отметил мэр.