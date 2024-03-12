Сергей Итальянцев: Благодаря поддержке губернатора мы снова стали строить суда на подводных крыльях Общество

Фото: ЦКБ имени Алексеева

Возрождение производства судов на подводных крыльях в Нижегородской области стало возможно в том числе благодаря усилиям губернатора Глеба Никитина. Об этом заявил заместитель генерального директора по гражданской тематике ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева Сергей Итальянцев перед выступлением главы региона с отчётом о работе правительства области.

"Действительно, с конца 1990-х годов был большой провал по скоростным пассажирским судам, они старели, но нужны были. В 2016 году прошёл Государственный совет, на котором был дан старт развитию пассажирского судостроения - и круизного, и скоростного. И вот с 2018 года здесь, в Нижегородской области, мы стали строить по своим проектам - "Валдаи" и "Метеоры", - прокомментировал Итальянцев.

Он добавил, что сейчас началось серийное производство судов, которые уже используются на внутрирегиональных и межрегиональных перевозках. Кроме того, суда в другие поволжские регионы: в Самару, Чебоксары.

"Мы видим, что это большой скачок в развитии. Это благодаря, конечно, и льготной лизинговой программе, и желанию судоходчиков", - добавил заместитель генерального директора по гражданской тематике ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева.

Сергей Итальянцев также упомянул, что "Метеоры" будут ходить в Рыбинск, Ярославль, Кострому и Казань.

"Но я знаю, что в планах губернатора осваивать и дальше весь Поволжский регион нашими судами и нашими новыми маршрутами", - сообщил он.

Напомним, что глава Нижегородской области Глеб Никитин 12 марта выступит с докладом о социально-экономическом развитии региона. Кроме того, в прямом эфире нижегородских телекомпаний губернатор подведет итоги работы правительства за 2023 год. Доклад главы региона будет совмещён с традиционным отчетом губернатора перед Заксобранием.