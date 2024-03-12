Глеб Никитин: "Самоотверженность и героизм участников СВО вдохновляют нас и вселяют уверенность в завтрашнем дне"

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе отчета о работе регионального правительства за 2023 год 12 марта выразил благодарность участникам специальной военной операции.
"Мы всегда будем в долгу перед ними. Задача государства обеспечение всесторонней поддержки семей военных", - отметил глава региона.
Он рассказал, что на региональном уровне введен военный социальный контракт - это уникальный инструмент по комплексному сопровождению участников СВО и членов их семей.
В настоящее время уже заключено 16 тысяч таких контрактов, добавил губернатор.
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