Глеб Никитин: "Самоотверженность и героизм участников СВО вдохновляют нас и вселяют уверенность в завтрашнем дне" Общество

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе отчета о работе регионального правительства за 2023 год 12 марта выразил благодарность участникам специальной военной операции.

"Мы всегда будем в долгу перед ними. Задача государства обеспечение всесторонней поддержки семей военных", - отметил глава региона.

Он рассказал, что на региональном уровне введен военный социальный контракт - это уникальный инструмент по комплексному сопровождению участников СВО и членов их семей.

В настоящее время уже заключено 16 тысяч таких контрактов, добавил губернатор.