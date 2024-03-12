Глеб Никитин: "Транспортная реформа в регионе - одна из самых крупных в стране" Общество

Фото: Александр Воложанин

Глеб Никитин в ходе отчета о работе регионального правительства за 2023 год рассказал о транспортной реформе в Нижегородской области.

По его словам, регион является одним из лидеров по числу приобретаемого общественного транспорта.

Так, в 2023 году было приобретено 300 автобусов для муниципалитетов за счет казначейских кредитов. По словам губернатора, данная работа будет продолжена.

Продолжается замена трамвайных рельсов в Нижнем Новгороде.

"Все временные неудобства уйдут в прошлое. Нижегородцы относятся с пониманием к перекрытиям, тоже самое относится и к стройке метро. Новые рельсы останутся, новые станции метро будут с нами. Уверен, что не за горами тот момент, когда наш общественный транспорт будет идеальным", - сказал глава региона.