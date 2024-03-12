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Экономика

Более 1,8 млн кв. метров жилья построили в Нижегородской области в 2023 году

12 марта 2024 17:35  [45] Экономика

Около 1 млн 859 тысяч кв. метров жилья ввели в эксплуатацию в Нижегородской области в 2023 году. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин во время подведения итогов работы регионального правительства зв минувший год 12 марта.

По его словам, в настоящее время на одного человека в регионе приходится 30,1 кв.метр жилья. 

"Это выше, чем в целом по России. К 2030 году мы планируем довести этот показатель до 36 кв.метров", - пояснил губернатор. 

Глеб Никитин также добавил, что в Нижегородской области полностью удалось решить проблему обманутых дольщиков

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Теги:
Глеб Никитин Жилье
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