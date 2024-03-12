Глеб Никитин представил региональные планы по расширению поддержки семей с детьми Общество

Фото: Александр Воложанин

Поддержка семей и демографическая политика стали главными темами выступления губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, которое состоялось 12 марта на Нижегородской ярмарке.

Глава региона отметил, что именно поддержку семьи Президент России обозначил как важнейший приоритет в своем Послании Федеральному Собранию.

"Это решение подчеркивает чрезвычайную важность семейных ценностей и укрепление института семьи в российском обществе. Семья — это основа, на которой строится каждое общество, каждая нация. Традиционные семейные ценности – залог общественной стабильности и гармонии для российского государства", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что сегодня стоит задача по-новому выстроить всю государственную политику региона и сделать ее по-настоящему семейно-ориентированной.

"Сейчас как раз настал тот момент, когда и государство, и общество, и бизнес должны объединиться и направить свои усилия на решение демографической проблемы. Да, мы все понимаем объективные причины текущего положения дел – это и последствия демографических ям двадцатого столетия, и разрушение традиционного уклада общества, и общемировые тенденции снижения рождаемости при росте уровня жизни. Но мы не должны и не будем мириться с этими тенденциями. Уже в этом году мы должны принять решения на региональном уровне, которые дополнят положения нового национального проекта "Семья", запуск которого объявил президент", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что на уровне региона предполагается обеспечить полноценную дополнительную помощь работающим семьям в уходе за ребёнком, сохранение или обеспечение достойного заработка при рождении детей, радикально увеличить размер регионального материнского капитала (в зависимости от числа детей), создать систему индивидуального сопровождения семей по вопросам репродуктивного здоровья, повысить эффективность диспансеризации, а также мер, направленных на отказ от вредных привычек.

"Необходимо создать ресурсный центр по принципу "одного окна", призванный обеспечить индивидуальное сопровождение семей с детьми или планирующих детей. Причем работать такой центр должен и в Нижнем Новгороде, и в муниципалитетах области. Все эти меры должны быть разработаны и приняты уже в этом году. Также должны быть определены обоснованные, но максимально амбициозные цели такого проекта", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор также подчеркнул, что количество разводов в Нижегородской области в последние годы не росло и не растет, в отличие от многих других регионов. Также в регионе с каждым годом все больше многодетных семей.

"На нижегородской земле вторых ребятишек в семье заводят более охотно, чем в среднем по стране. А количество многодетных семей за последние шесть лет увеличилось у нас почти на 40%", - добавил Глеб Никитин.

Глава региона отметил важность наращивания социальной поддержки семей. Глеб Никитин подчеркнул, что за шесть лет объемы социальной поддержки в регионе выросли в 2,5 раза. Больше половины всех социальных выплат в регионе – именно семьям с детьми.