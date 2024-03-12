Нижегородка признана автором лучшей просветительской книги страны
Бесплатный автобус до "Меги" из Печёр отменён, добавлен с Автозавода
IT-квартал построят в центре Нижнего Новгорода к 2029 году
20 аварийных домов запланированы к сносу в 2024 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
12 марта 2024 19:14  [42] Евгений Семенов: "Глеб Никитин формирует долгосрочные планы развития региона"
12 марта 2024 19:02  [66] Объем материальной поддержки медиков в Нижегородской области увеличился десятикратно за последние шесть лет
12 марта 2024 18:58  [72] Глеб Никитин: "Особое внимание будем уделять защите объектов на территории региона от террористических атак и диверсий"
12 марта 2024 18:46  [93] Сергей Кабайло: "Для ребят на передовой визиты агитбригад очень важны"
12 марта 2024 18:32  [98] Мининский университет вошел в ТОП-5 педагогических вузов России
12 марта 2024 18:11  [97] Глеб Никитин представил региональные планы по расширению поддержки семей с детьми
12 марта 2024 18:04  [107] Выставка-ярмарка "Секреты мастеров" пройдет в Нижнем Новгороде на Масленицу
12 марта 2024 17:24  [130] Олег Трофимов: Ждём новые проекты, новые задачи, которые мы вместе с губернатором и его командой будем реализовывать
12 марта 2024 17:19  [133] Глеб Никитин: "Транспортная реформа в регионе - одна из самых крупных в стране"
12 марта 2024 17:02  [141] Глеб Никитин: "Самоотверженность и героизм участников СВО вдохновляют нас и вселяют уверенность в завтрашнем дне"
Общество

Глеб Никитин представил региональные планы по расширению поддержки семей с детьми

12 марта 2024 18:11  [97] Общество

Фото: Александр Воложанин

Поддержка семей и демографическая политика стали главными темами выступления губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, которое состоялось 12 марта на Нижегородской ярмарке.

Глава региона отметил, что именно поддержку семьи Президент России обозначил как важнейший приоритет в своем Послании Федеральному Собранию.

"Это решение подчеркивает чрезвычайную важность семейных ценностей и укрепление института семьи в российском обществе. Семья — это основа, на которой строится каждое общество, каждая нация.  Традиционные семейные ценности – залог общественной стабильности и гармонии для российского государства", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что сегодня стоит задача по-новому выстроить всю государственную политику региона и сделать ее по-настоящему семейно-ориентированной.

"Сейчас как раз настал тот момент, когда и государство, и общество, и бизнес должны объединиться и направить свои усилия на решение демографической проблемы. Да, мы все понимаем объективные причины текущего положения дел – это и последствия демографических ям двадцатого столетия, и разрушение традиционного уклада общества, и общемировые тенденции снижения рождаемости при росте уровня жизни. Но мы не должны и не будем мириться с этими тенденциями. Уже в этом году мы должны принять решения на региональном уровне, которые дополнят положения нового национального проекта "Семья", запуск которого объявил президент", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что на уровне региона предполагается обеспечить полноценную дополнительную помощь работающим семьям в уходе за ребёнком, сохранение или обеспечение достойного заработка при рождении детей, радикально увеличить размер регионального материнского капитала (в зависимости от числа детей), создать систему индивидуального сопровождения семей по вопросам репродуктивного здоровья, повысить эффективность диспансеризации, а также мер, направленных на отказ от вредных привычек.

"Необходимо создать ресурсный центр по принципу "одного окна", призванный обеспечить индивидуальное сопровождение семей с детьми или планирующих детей. Причем работать такой центр должен и в Нижнем Новгороде, и в  муниципалитетах области. Все эти меры должны быть разработаны и приняты уже в этом году. Также должны быть определены обоснованные, но максимально амбициозные цели такого проекта", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор также подчеркнул, что количество разводов в Нижегородской области в последние годы не росло и не растет, в отличие от многих других регионов. Также в регионе с каждым годом все больше многодетных семей.

"На нижегородской земле вторых ребятишек в семье заводят более охотно, чем в среднем по стране. А количество многодетных семей за последние шесть лет увеличилось у нас почти на 40%", - добавил Глеб Никитин.

Глава региона отметил важность наращивания социальной поддержки семей. Глеб Никитин подчеркнул, что за шесть лет объемы социальной поддержки в регионе выросли в 2,5 раза. Больше половины всех социальных выплат в регионе – именно семьям с детьми.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Семья
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
12 марта 2024 11:45Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph