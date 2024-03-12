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Общество

Движение трамваев в Сормове возобновится с 13 марта

12 марта 2024 19:36  [92] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Работы по строительству новых трамвайных путей в Сормовском районе полностью завершены. Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

С 13 марта будет запущено пассажирское движение по маршрутам №6 "Московский вокзал – Центр Сормова" и №7 "Московский вокзал – улица Ярошенко" с поэтапным увеличением количества трамваев на линии. На первом этапе для проведения необходимых технических процедур на участке планируется выпуск двух трамваев по каждому маршруту. От Московского вокзала первый трамвай №6 отправится утром в 5.30, трамвай №7 – в 5.45.

В ближайшее время выпуск на маршрутах будут доведен до 10 единиц с последующим увеличением выпуска в апреле до 16 единиц. Это обеспечит интервал движения до 7 мин. По пути следования трамваев остались все ранее существовавшие остановки. Благоустройство территории рядом с трамвайными путями начнется при достижении плюсовых температур и продолжится до июня 2024 года.

В летний период на маршруты в Сормове выйдут новые трамваи "МиНиН".

Сейчас работы по замене трамвайных путей завершены на участке от Буревестника до станции Варя и на "сормовском кольце". Заменено 19 км пути (в однопутном исчислении), при этом 3,8 км из них выполнены на монолитной плите, что позволит на совмещенных с проезжей частью участках рельсов избегать провалов асфальтового покрытия. Произведена замена контактной сети и питающих кабелей, выполнена реконструкция двух тяговых подстанций.

Ранее сообщалось, что нижегородцев просят убрать автомобили с трамвайных путей в Сормовском и Московском районах.

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Теги:
Общественный транспорт Трамвай
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