Заболеваемость гриппом продолжает снижаться в Нижегородской области Общество

На прошедшей неделе - с 4 по 10 марта - на территории Нижегородской области было зарегистрировано свыше 16 тысяч случаев ОРВИ. Эти показатели ниже среднего многолетнего уровня, сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Было обследовано более 14 тысяч человек. Среди выявленных респираторных вирусов только 14,4% составил грипп. Основную массу заболеваний составили вирусы не гриппозной этиологии - парагрипп, РС-вирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы, риновирусы, аденовирусы, бокавирусы и микоплазма.

По данным на 12 марта только в 1,4% школ и детских садов частично приостановлен учебный и воспитательный процесс.

Ранее главный санитарный врач Нижегородской области Наталия Кучеренко сообщила, что эпидемия гриппа в регионе идёт на спад, её пик уже благополучно пройден.