Глеб Никитин вошел в топ-15 глав регионов по упоминаниям в Telegram в феврале Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин занял 15 место в рейтинге глав регионов по упоминаниям в Telegram в феврале 2024 года. Исследование было проведено первым информационным Telegram-агентством "Телестрим" совместно с политическим PR агентством Г.У.Р.У.

Авторы использовали данные сервиса TgStat и поисковой нейросети собственной разработки "НеДуров", фиксирующей все публикации с упоминанием публичных политиков в русскоязычных Telegram-каналах.

Губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за прошедший месяц Telegram-каналы упоминали в 3633 публикациях, благодаря чему он вошел в топ-15 глав регионов.

В ПФО по упоминаемости он занял второе место, пропустив вперед только главу Татарстана Рустама Минниханова, который оказался в фокусе внимания федеральных тг-каналов из-за проведения в Казани представительных "Игр будущего" и визита в регион президента РФ Владимира Путина.

Эксперты отметили, что Глеб Никитин в феврале вновь успешно презентовал Нижегородскую область, выступив на международной выставке-форуме "Россия" в рамках пленарных сессий "Дня промышленности" и "Дня культуры".

Персональный аккаунт Глеба Никитина в Telegram по итогам февраля прирос на 107 подписчиков и оказался на 22-м месте в федеральном топе.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин вошел в топ-50 рейтинга российских персон за 2023 год.