Глеб Никитин вошел в топ-3 медиарейтинга глав регионов ПФО в феврале Политика

Фото: Александр Воложанин

Глеб Никитин вошел в топ-3 глав регионов ПФО по итогам февраля. Исследования провели аналитики "Медиалогии".

В Приволжском округе в феврале-2024 лидерами медиарейтинга стали глава Татарстана Рустам Минниханов, глава Башкортостана Радий Хабиров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глеб Никитин упоминался в 8 375 публикациях, а его медиаиндекс* составил 49 896,3.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин презентовал министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву и ведущим ИТ-компаниям РФ проект создания ИТ-хаба в регионе.

Кроме того, третий корпус "Школы 800" в Сормове принял первых учеников, об этом сообщил Глеб Никитин в Telegram-канале. Нижегородцы организовали флешмоб-инсталляцию в честь 120-летия со дня рождения легендарного летчика Валерия Чкалова, кадрами с мероприятия поделился губернатор Глеб Никитин в своем Telegram-канале. Также Глеб Никитин выступил на пленарной сессии Дня промышленности на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

СПРАВКА:

*МедиаИндекс - показатель системы Медиалогия, позволяющий качественно проанализировать эффективность PR.

Значение МедиаИндекса определяется для каждого объекта (компании, персоны, бренда) в каждом сообщении СМИ.

Индекс может колебаться в пределах от -1000 до +1000 для каждого сообщения в зависимости от тона упоминания.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин вошел в топ-15 глав регионов по упоминаниям в Telegram в феврале.