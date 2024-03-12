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Общество

Круглый стол с участием международных электоральных экспертов прошел в нижегородском избиркоме

13 марта 2024 18:43  [104] Общество

Фото: Алексей Чугунов

Международные электоральные эксперты, участники Всемирного фестиваля молодежи-2024 из трёх стран 13 марта встретились с членами молодежной избирательной комиссии региона в избиркоме Нижегородской области. Об этом сообщил корреспондент НИА "Нижний Новгород"с места события. 

В мероприятии, в частности, приняли участие представители Аргентины, Папуа-Новой Гвинеи и Гватемалы.  

"Важно поднимать вопросы выборов на международном уровне, так как это отличная форма взаимодействия, обмена и диалога культур", - отметила председатель молодежной избирательной комиссии Нижегородской области Лидия Смирнова.

Фито Серватка Фиорелла Сол из Аргентины заявила, что в её стране молодежь практически не вовлечена в избирательный процесс. 

"С этой темой не любят соприкасаться и взрослые, однако наш народ верит в демократию. У нас нет электронной системы подсчета голосов, это все делается вручную", - рассказала она.

В свою очередь, Хосе Самсон из Папуа-Новой Гвинеи сообщил, что в его стране, как и в России, есть молодежный парламент. 

"Я позитивно отношусь к подобный движениям, я вижу в этом будущее своей страны, так как молодежь влияет на ситуацию в моей стране", - заявил Хосе Самсон.

Ранее сообщалось, что депутаты Гордумы поздравили с юбилеем Молодежный парламент при ЗСНО.

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Теги:
Избирком Молодежь
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