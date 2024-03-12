Евгений Люлин отметил работу Молодежного парламента при нижегородском Заксобрании Политика

Фото: пресс-служба ЗС НО

Евгений Люлин принял участие в торжественном собрании, посвященном 15-летию Молодежного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области.

В мероприятии также приняли участие заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, а также представители Ассоциации молодежных парламентов ПФО, члены Молодежных парламентов разных составов.

"История Молодежного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области началась 30 октября 2008 года. Она складывалась непросто. Это был эксперимент. Мы пробовали, искали разные форматы. Проводились выборы в молодежный парламент с помощью СМС-голосования, устанавливались различные квоты на участие от молодежных палат районов и городов. Главное, что в результате молодые нижегородцы получили возможность быть услышанными властью, реализовать свои идеи и потенциал", - отметил Евгений Люлин.

Он также подчеркнул, что многие "выпускники" Молодежного парламента разных лет продолжают свою работу – в муниципальных органах власти, в Законодательном Собрании, городской Думе, правительстве Нижегородской области, а также в Госдуме, в администрации Президента России.

Среди участников юбилейного мероприятия были министр социальной политики региона Игорь Седых, депутаты Думы Нижнего Новгорода Татьяна Скоробогатова - Дружинина и Мария Самоделкина, глава местного самоуправления Воскресенского муниципального округа Александр Запевалов, мэр города Арзамаса Александр Щелоков - все они являются "выпускниками" предыдущих созывов Молодежного парламента при ЗСНО.

"Молодежный парламент - хорошая "проба пера" в законотворческой деятельности, чтобы понять, что такое парламент, как выстроена его работа, как рождаются законы, насколько важна и значима депутатская деятельность. Кроме этого, молодежный парламент познакомил меня с интересными людьми, открыл новые горизонты командной работы и саморазвития, помог найти единомышленников и друзей. Я очень рад, что со многими из нашего состава до сих пор общаемся, встречаемся и всегда на связи", - признался министр социальной политики Нижегородской области, председатель Молодежного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области II состава Игорь Седых.

Участники мероприятия также подвели итоги работы Молодежного парламента 7 состава. С 2022 года Молодежный парламент является субъектом законодательной инициативы, он получил это право одним из первых в ПФО. Молодёжь разработала 2 законодательные инициативы, которые стали законами Нижегородской области.

"Ребят из 7 состава мы называем "новаторами", у них много новых и свежих идей, касающихся не только работы молодёжных парламентов, но и развития молодежной политики в регионе. Благодаря их работе Нижегородская область стала одним из лидеров молодежной политики в стране. По инициативе наших ребят была создана Ассоциация молодежных парламентов ПФО. Мы первыми в России провели нормотворческий молодежный конгресс Нижегородской области", - сообщил Евгений Люлин.

В ходе мероприятия самых инициативных и активных членов Молодежного парламента отметили благодарственными письмами за подписью полпреда президента в ПФО Игоря Комарова, губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Евгения Люлина.

Ранее сообщалось, что в рамках "Парламентского дня" Законодательного Собрания Нижегородской области в Высшей школе экономики студентам рассказали об основах ведения бизнеса и мерах государственной поддержки.